Almirón fue decisivo para que Boyé aceptara al Elche

El delantero argentino del Elche Lucas Boyé afirmó este lunes, durante su presentación oficial, que quiere reivindicarse como goleador en el equipo ilicitano, al que llega cedido por una temporada con opción de compra del Torino.

"En su momento hice goles y me gusta estar cerca del arco. Sé que la estadística marca otra cosa, pero la realidad es que no he jugado mucho en esa posición y me gustaría reivindicarme", dijo el futbolista.

El delantero, quien ya tuvo la oportunidad de debutar el pasado sábado ante la Real Sociedad, dijo que aceptó la propuesta del Elche porque le ofreció un buen proyecto que le permite seguir creciendo en una Liga competitiva.

Boyé admitió que la presencia en el banquillo de su compatriota, Jorge Almirón, también fue decisiva para aceptar la propuesta, ya que indicó que, pese a no haber trabajado nunca con él, ha seguido a sus equipos.

"Trata de jugar un fútbol lindo y que sea efectivo. Y esa es una de las cosas que me hace tomar la decisión", explicó el argentino, quien dijo poder actuar en cualquier posición de la delantera.

El delantero agradeció el recibimiento del vestuario, del que destacó que es un grupo muy unido y se comprometió a ayudar al equipo desde donde toque.

El atacante admitió que para un delantero gozar con la confianza de un entrenador es casi todo y señaló que su experiencia anterior en la Liga, en las filas del Celta de Vigo, no fue negativa a pesar de permanecer solo cuatro meses en el conjunto gallego.

A pesar del amargo debut ante la Real Sociedad (0-3), Lucas Boyé aseguró que el grupo está unido y que es consciente de que el objetivo de la permanencia no será fácil. "Con trabajo y ganas se puede sacar esto adelante. Esperemos que sea lo antes posible", concluyó el jugador argentino.