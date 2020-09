Almirón no tiene el "ok" de la UEFA y no estará ante la Real Sociedad

Después de obrar un ascenso meteórico a Primera, el Elche sueña con una victoria en su puesta de largo en Primera ante una Real Sociedad que le empató al Madrid.

Desafortunadamente, el cuadro alicantino no podrá contar con su entrenador debido a que todavía no ha podido tramitar su ficha y no tiene el "ok" de la UEFA, tal y como informa 'SER'.

El equipo ilicitano estaba convencido de que iba a desbloquear la situación, pero no ha podido conseguirlo y espera cerrarlo todo la semana que viene. En concreto, el próximo miércoles 30 de septiembre.

Poco después, el Elche confirmó de forma oficial que Almirón no estará en el banquillo ante la Real, por lo que Jesús Muñoz tendrá que tomar su puesto.