Almirón podría dirigir al Elche en Ipurua

El Elche regresó a Primera División la pasada jornada, pero lo hizo sin uno de sus principales fichajes de este verano: el técnico argentino Jorge Almirón.

El entrenador no pudo sentarse en el banquillo en el encuentro frente a la Real Sociedad ya que no tenía el "ok" de la UEFA, pero de cara al duelo frente al Eibar todo podría cambiar.

Según ha señalado la 'Cadena SER', Almirón habría superado con éxito las pruebas correspondientes y, a su vez, la RFEF ha emitido "un informe favorable" para su inscripción en el llamado Jira Panel de la UEFA, necesaria para poder dirigir.

La información apunta que la propia Federación espera que todo el papeleo esté totalmente tramitado antes de este miércoles a las 19.00, por lo que en ese caso podría dirigir desde la banda a su equipo en Ipurua.