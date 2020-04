"Es una pena ver al Arsenal ahí"

Manuel Almunia tuvo una gran carrera en Inglaterra, en donde jugó una década. Retirado en el Watford por una dolencia cardiaca, ahora es entrenador de porteros en el Al Jazira.

En una entrevista con 'Marca', cuenta cómo ve al Arsenal en la actualidad, equipo que dirige su ex compañero Mikel Arteta. "Al Arsenal, con lo grande que es ese club, es una pena verlo ahí. Por historia, infraestructura, afición en Reino Unido y resto del mundo y atractivo en general, debería estar en Champions y más arriba en Premier", señaló.

Aunque intentó enviar un mensaje de optimismo. "Lo que es cierto es que tarde o temprano volverá a estar entre los mejores, Y Mikel seguro que ayudara a ello. Fue futbolista hasta hace poco, ha compartido vestuario con jugadores que ahora entrena y conoce cómo piensa el futbolista moderno y sabrá que es lo mejor para ellos. Hay que darle tiempo", declaró.

Sobre la crisis del coronavirus, no se moja en exceso por la complejidad del asunto. "Es complicado, cada uno tendrá su opinión y vendrá condicionada por su interés en esa liga. Habrá clubes que quieran que se suspenda, otros no... Es todo subjetivo. Lo que es objetivo es que no se sabe cuándo esto acabará y si acaba en un plazo razonado, se podrá volver a retomar la competición con todas las garantías sanitarias. También va a ser difícil que los jugadores puedan mantener una preparación adecuada desde casa, perdiendo así el ritmo de competición", comentó Almunia.