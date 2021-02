"Alrededor de mí hay una falta de respeto tremenda de los jugadores y árbitros"

José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó la derrota frente a la Real Sociedad y reconoció que están "preocupados con la mala racha" de resultados que encadenan, aunque aseguró que no teme por su futuro porque "siempre" se ha sentido apoyado por la directiva.

Después de cinco partidos sin ganar, 449 minutos sin marcar un gol y situarse a tres puntos del descenso, la situación preocupa en el Getafe, que lleva desde el 20 de enero sin celebrar un triunfo.

"Estamos preocupados pero estamos a la vez confiados que vamos a cambiar la dinámica y van a llegar los buenos resultados. No tengo duda. Hoy ha sido un partido sin ocasiones, en el que nos vuelven a golpear cuando no estaba pasando nada, y después nos ha costado contra un gran equipo como la Real", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico azulón acabó expulsado en el tiempo añadido, tras una acción en la que paró un balón para tratar de que su equipo sacara rápido de banda.

"No tengo nada que decir, no voy a hablar de ese tema, no voy a comentar nada. Es una jugada muy natural que se da cada día en fútbol. En esa acción el objetivo que tenía era parar el balón para sacar rápidamente. Lo demás lo habéis visto", afirmó Bordalás, que dijo no temer por su futuro.

"No he hablado del mi futuro con nadie. Cuando hay malos resultados, siempre es el tema prioritario, pero no pienso en eso, pienso en el equipo. Yo siempre me he sentido apoyado. Llevamos una racha mala, a muchos equipos les ocurre, y no somos una excepción", apuntó.

"Está siendo un año difícil, pero esto tiene el fútbol. No estamos en nuestro mejor momento. Confiamos en cambiar la dinámica y los chicos trabajan duro", señaló.

Después de 449 minutos sin marcar un gol, Bordalás reconoció que les está "costando" materializar las ocasiones. "Quizá es falta de confianza. No lo sabemos. Trabajamos día a día para mejorar. A nivel ofensivo tenemos un déficit enorme, pero no es porque no pongamos a jugadores con esa vocación, sino porque nos cuesta generar", comentó.

Finalmente, Bordalás se quejó del trato que recibe: "Alrededor de mí hay una falta de respeto tremenda. Lo único que pido es respeto de todos, jugadores, árbitros, de todos. Es un sinsentido. Ahora estoy muy tranquilo, porque actúo con total respeto hacia todos. Solo pido respeto. La jugada la podéis ver todos y no voy a hablar más del tema".