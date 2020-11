Alvarito, con muchas ganas ante el Industrias Santa Coloma tras el parón

La pequeña pausa antes de presentarse el BeSoccer CD UMA Antequera a una nueva prueba en Primera División. Los jugadores demandaban un poco de tiempo para potenciar las ideas más fructíferas del juego, pulir los errores cometidos y, en especial, recargas energías tras un desgaste enorme a raíz de completar las siete fechas iniciales del calendario en un solo mes.

Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' concedió unos días de descanso a su plantilla nada más concluir la séptima jornada y, desde el pasado miércoles, se inició un nuevo periodo en la competición en el que se presenta una oportunidad propicia para evolucionar y obtener la calificación más deseada: los tres puntos.

Los guerreros universitarios librarán el próximo martes 10 de noviembre, a las 18.30 horas, una contienda ante Industrias Santa Coloma. Un adversario que tiene a tiro en la clasificación, solo un punto por delante. 6 de los catalanes por 5 de los andaluces.

En el vestuario del plantel verde hay un jugador muy conocedor de lo que supone salir en la máxima categoría cada semana a luchar por un resultado óptimo. Álvaro Quevedo Cuello de Oro 'Alvarito' dispone de la experiencia, a pesar de su juventud, para dar un paso al frente en la cancha y exhibir en la cancha todas sus cualidades en beneficio del grupo, lo que supondría un refuerzo notable en la adquisición de una dinámica positiva una vez alcanzada la cifra de cinco puntos con una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Puede asumir responsabilidades tanto ofensivas y defensivas al ser muy voluntarioso y solidario en el esfuerzo. Visión de juego, calidad de pase, habilidad de tirar a portería con ambas piernas y desequilibrio en el uno contra uno forman parte del arsenal de recursos del '7'.

La disputa de los primeros choques ha dejado un triunfo histórico en la cancha de Movistar Inter, vigente campeón de Liga, y otro en el que se puso contra las cuerdas a Viña Albali Valdepeñas sin la recompensa de un marcador favorable. También hubo malas actuaciones. Todo lo analiza el ala madrileño.

"Hemos sacado resultados positivos en partido donde no nos lo esperábamos como, por ejemplo, el de Inter. Teníamos que haber competido en otros como Cartagena o Palma que si lo hicimos en la primera parte y nos sobraron dos o tres minutos en los que no pudimos reaccionar. Valoro de forma positiva estos enfrentamientos que hemos tenido en este calendario un poco atípico y cargado de encuentros. Siete en un mes, para una plantilla tan corta como la nuestra, son algo dramático, sin embargo, lo hemos sacado muy bien. El equipo ha estado confiado y hemos competido en todos los choques, salvo en algún rato que se nos ha escapado o hemos desconectado y nos ha costado puntos. Estamos, ahora mismo, fuera del descenso en una posición de promoción", analizó.

Cumplir propósitos fijados pasa por coger impulso tras el primer descanso provocado por el amistoso de ayer de España con Brasil (2-1). "Este parón nos va a venir muy bien. Es la primera vez esta temporada que tenemos un fin de semana libre o dos o tres días. La gente ha podido desconectar un poco del fútbol sala y volver más fuerte y recargar pilas. Nos vienen unas semanas con partidos entre semana y el fin de semana e intentar sacar los máximos puntos posibles, sobre todo, en casa y a competir".

Alvarito, además, señala el refuerzo de haber sabido igualar en el Argüelles un 1-4 en contra. "Es muy importante sumar, especialmente, en casa contra rivales que, a priori, van a estar en la mitad hacia debajo. Fue un partido en el que no empezamos de la mejor manera posible, nos costó mucho y nos metieron tres goles que en Primera no nos pueden hacer. Me quedo con la garra y la fuerza que tuvo el equipo a partir de la segunda parte. En el descanso nos concentramos, lo hablamos en el vestuario que no podía seguir así el envite y debíamos reaccionar. Supimos conseguir el punto y nos supo muy bien".

Los jugadores del conjunto malagueño, por el momento, están llevando la complicada situación sanitaria del país con esta pandemia del coronavirus con máxima responsabilidad y precaución. Se están sometiendo a test de antígenos antes de cada encuentro y, de momento, han podido completarlo todos. Si esta dinámica se mantiene, el mes de noviembre presenta otra vez un calendario comprimido y duro que arrancará el martes 10 de noviembre en la cancha del Industrias Santa Coloma. Luego llegarán los duelos con Levante, O Parrulo, ElPozo y Jaén.

""Vamos a Barcelona a jugar contra Santa Coloma con muchas ganas después del parón que nos ha servido de desconexión. Un rival, a priori, que debe estar emparejado con nosotros hasta el último momento y un partido para intentar conseguir los tres puntos. Un conjunto muy bien trabajado con gente joven y se asemeja un poco a nuestra forma de juego", resalta.