Álvaro Benito se defendió de Piqué: "Yo no comento con la camiseta puesta"

Las entrevistas de Gerard Piqué con Ibai Llanos y en 'Post United' han traído cola. En esta última, el central del Barcelona acusaba de madridistas tanto a los árbitros como a los comentaristas de 'Movistar+'.

El catalán se quejaba no solo de los arbitrajes recibidos por el Real Madrid en el tramo final de la pasada Liga, también del tratamiento recibido en las retransmisiones. Para Piqué, se es poco objetivo al analizar las polémicas por el pasado madridista de algunos colaboradores.

"¿Quienes son los encargados de comentar los partidos? Álvaro Benito. Habla increíble, pero tiene pasado del Madrid y no va a ir en contra. Roberto Palomar, periodista de toda la vida del Madrid. Santi Cañizares, del Madrid también... me gustaría ver dos del Madrid y dos de la Real", dijo Piqué en referencia a lo sucedido en el partido contra la Real Sociedad.

Pues bien, uno de ellos ha respondido. Se trata de Álvaro Benito, precisamente ex jugador del Real Madrid y sustituto del fallecido Michael Robinson en 'Movistar+'. Durante el SD Huesca-Real Madrid, se defendió de las acusaciones de Piqué en 'Carrusel Deportivo' de la 'Cadena SER', donde colabora.

"Yo cuando comento o analizo no llevo la camiseta puesta", arrancó, y continuó: "Piqué es uno de los protagonistas de este tinglado, del que vivimos todos. Nosotros vivimos de lo que hacen los protagonistas y respeto mucho su opinión. Igual que un futbolista criado en La Masía o Valdebebas si se va a la Real Sociedad no va a dejar de ser un profesional, yo cuando comento o analizo no tengo ninguna camiseta puesta, sería una falta de ética profesional tremenda".

"Yo siempre entiendo mi trabajo con una gran responsabilidad y teniendo en cuenta que estoy contando algo que representa a millones de simpatizantes con sentimientos y apegos muy fuertes por esos escudos y camisetas", agregó Álvaro Benito.