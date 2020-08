Álvaro Cejudo ve incoherente una Liga de 24 equipos

El COVID-19 ha revolucionado todo. Es una incógnita saber qué pasará el curso que viene.

La Federación sugirió una Segunda División con 24 equipos. Álvaro Cejudo cree que es "incoherente". "Creo que la argumentación que ha dado el Racing es la correcta, debería fijarse una liga de 22 o una de 26 en la que no hubiera descensos", dijo a 'EFE'. Unas declaraciones que van en la misma línea que el comunicado emitido recientemente por el Extremadura, el otro conjunto que sería perjudicado junto con los cántabros por esta medida.

El jugador andaluz considera que el club santanderino "debe defender esta postura ante todos los organismos posibles porque el trato para los cuatro últimos clasificados tiene que ser igual".

Además, ha añadido que "si hay descensos tiene que haberlos para todos y si se considera que la competición no ha terminado, y no existe una clasificación final, pues no debería haber ninguno".

Cejudo ha tenido palabras de ánimo para los compañeros que están luchando en estos momentos contra el COVID-19, en especial del Fuenlabrada, por ser una situación grupal, pero también a los jugadores del Real Zaragoza, Almería, Real Madrid, Sevilla o clubes que están disputando los 'play off' de ascenso como el Portugalete.

Por último, Cejudo ha enviado un mensaje a los aficionados cántabros, y a la población general, en relación a la pandemia, ante la "que no se puede bajar la guardia por los rebrotes que está habiendo en toda España".