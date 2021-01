Álvaro Cervera reconoció que tiene mucha vinculación con el Valencia

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, destacó en vísperas de la visita de su equipo a Mestalla que el Valencia "es capaz de muchas cosas", "un grandísimo equipo y un grandísimo club", a pesar de que "ahora quizá no han sacado los resultados que querían" y están "circunstancialmente en descenso".

Álvaro Cervera declaró este domingo en rueda de prensa que sabe "lo que es el Valencia" e imagina "dónde va a acabar", al argumentar que últimamente no ha tenido "buenos resultados, pero le metió cuatro al Madrid y ganó en el campo de la Real Sociedad".

El preparador del Cádiz reconoció que en Valencia "hay mucha presión alrededor del equipo, buena y mala" al estar "acostumbrado a estar arriba y es difícil a veces lidiar con esa situación, pero hay una presión buena también, porque hay mucha gente detrás de ese equipo y que le tienen mucho cariño; y lo van a sacar de ahí", aseveró.

"Creo que tiene jugadores que no están acostumbrados a estar ahí, pero con la suficiente calidad como para que esta situación sea pasajera", subrayó el técnico guineano de origen cántabro, quien destacó en su potencial atacante al francés Kevin Gameiro, a Denis Cheryshev y al ex cadista Manu Vallejo.

Álvaro Cervera fue jugador del conjunto 'che' en la década de los 90 y admitió que, por ello, el de este lunes es "un partido especial" para él.

"Jugué allí y, quieras o no, tengo mucha vinculación con Valencia y con lo que es el Valencia. Es la primera vez que voy como entrenador, pero son cosas que no me rondan mucho por la cabeza. Lo recuerdo, pero no me pone nervioso ni nada en especial", recalcó.

El entrenador del conjunto amarillo no quiso pronunciarse sobre la salida de Óscar Arias de la dirección deportiva y resaltó la "buena relación personal, aparte de profesional", que tiene con sus sustitutos, Enrique Ortiz y Jorge Cordero, mientras que con Arias refirió el día a día vivido como estrictamente "profesional".

En cuanto al mercado de fichajes invernal, Cervera reconoció que "hay que mejorar el equipo" y que desconoce "si hay posibilidades al proponer algo, porque el club tendrá sus limitaciones".

En su opinión, el Cádiz "necesita fortaleza en centrales y mediocentros y velocidad". "Este equipo tiene mucha menos velocidad de lo que a mí me gustaría y de lo que tienen muchos equipos", precisó.