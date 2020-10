Álvaro, el fugado de 'La Fábrica' blanca que empieza a encandilar a Solskjaer

A la cantera del Real Madrid no le falta el talento y su gran proyecto para el lateral izquierdo es Miguel Gutiérrez. Pero detrás venía otro producto de 'La Fábrica' como Álvaro Fernández, al que los blancos no pudieron retener y ahora brilla en el equipo Sub 23 del Manchester United. Dice 'AS' que la idea es que empiece entrenar pronto a las órdenes de Solskjaer.