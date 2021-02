Álvaro Fernández tildó el partido contra el Granada de final

Entrada la segunda vuelta de Primera División, los equipos empiezan a presionar para conseguir sus objetivos. El de la SD Huesca es mantener la categoría por primera vez en su historia.

El conjunto altoaragonés se encuentra a cinco puntos de la salvación, por lo que cada encuentro se torna en vital para intentar salir de los puestos de peligro.

"Estamos muy concienciados, sabemos la importancia del partido de este domingo, que es crucial. El Granada es un rival potente, como todos los de la categoría, que vendrá con muchos partidos acumulados. Debemos aprovechar eso, pero no podemos relajarnos y pensar que, por tener un partido entre semana, vendrán más cansados. Si no das el 100% te gana cualquier equipo", afirmó a los medios del club.

La llegada de Pacheta ha revitalizado al equipo, aunque las dos últimas derrotas lastran. "Estamos en una línea ascendente, con otro sistema y otro tipo de juego. Creo que, con el nivel que hemos mostrado los últimos partidos, y siguiendo ese camino, podemos llevarnos la victoria", aseveró.

"Somos más sólidos en defensa y, a nivel ofensivo, también se ha demostrado que el sistema funciona con ocasiones claras de gol. Lo importante es que nos han generado lo mismo que hemos generado nosotros. Ahora debemos refrendarlo con aciertos en el área rival", explicó Álvaro Fernández.

Será un partido especial para el cancerbero, pues debutó ante el Granada: "Fue el primero y en el que más goles he encajado. Me sirvió para darme cuenta de dónde estaba, a partir de ahí he subido el nivel, ahora mismo estoy muy bien".

"Es cierto que ahora tenemos tres partidos muy importantes, pero no debemos pensar en el Eibar y el Celta primero, tenemos que centrarnos en el Granada. Pero es cierto que son tres partidos por los que pasan muchas aspiraciones a la permanencia, pero nos equiovocamos si pensamos algo más que en el Granada", informó.