Álvaro González se quedará en Marsella a cambio de cuatro millones

Álvaro González es muy feliz en Francia. El jugador del Olympique de Marsella, cedido por el Villarreal, estaba disfrutando de la Ligue 1, hasta que apareció el coronavirus.

Pero esta terrible pandemia no cambia los planes del veterano central español, que espera continuar la próxima temporada en Marsella, donde ya ha disputado 24 partidos oficiales este curso.

El propio Álvaro confirmó que seguirá en el Olympique de Marsella, interés que no parece haber cambiado pocos meses después. De hecho, diario 'AS' ya habla de un traspaso del ex jugador del Espanyol a cambio de cuatro millones de euros.

Al parecer, según asegura el medio ya mencionado, cuando ambos equipos alcanzaron el acuerdo por la cesión del español, incluyeron una opción de compra obligatoria que los galos ejecutarán el próximo mes de junio.