Álvaro González se reunió con la afición para aclarar que no es racista

Álvaro González concedió dos entrevistas en un mismo día en las que analizó su incidente con Neymar en el partido entre el Olympique de Lyon y el PSG. En la primera, con 'Onda Cero', reveló cuántos mensajes le llegaron y de qué tipo. En la segunda, con 'AS', relató que se reunió con los fans para limpiar su imagen.

"Yo me reuní con los aficionados del Marsella a propósito del club. Vivimos en una ciudad en la que no se puede vivir si eres racista. Convivimos todo tipo de gentes y me quería quedar tranquilo en ese aspecto. Y para saber que tenía todo el apoyo del club, de los 'supporters", contó.

"Después, pasé miedo cuando recibí todo tipo de amenazas. Sabía que no había pasado nada, sabía que no había pasado más de lo que es un partido de fútbol y un 'Clásico'. Me quedé tranquilo cuando vi que no estaba sancionado. Pero no pude dormir tranquilo", añadió.

Algo muy hiriente para él es que se analizó todo menos el buen fútbol que practicaron: "Para mí, fue lo peor de todo esto. Durante dos o tres semanasl, no se habló de que llevábamos nueve años sin ganar a un equipo que había sido finalista de la Champions. No se dio mérito a lo que hicimos. Se habló más de esto al gran partido que realizamos".

"Pero mira, ahora después de un mes, te pones a recordar y la verdad es que es bonito ganar en el Parque de los Príncipes y ahora venimos de empatar al Lyon después de 75 minutos con diez jugadores", añadió el futbolista, satisfecho con el rendimiento del plantel.

Y ¿ve justa la sanción a Neymar? "No entro a valorar eso. Lo único que quería es que mi persona quedara limpia tanto para mí como para mi futuro. Estoy viviendo mi mejor momento como profesional. Es una Liga que me viene de maravilla porque es bastante física. No entro a valorar lo que le ha pasado a Neymar. Ya le sancionaron dos partidos. Yo en ningún momento he sacado fuera del terreno de juego lo que me hubieran podido decir", afirmó.