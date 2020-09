Álvaro Jiménez es feliz: "Aquí me he reencontrado como persona y como futbolista"

Álvaro Jiménez es feliz después de haber sellado su regreso a Albacete. "Aquí me he reencontrado como persona y como futbolista y eso primaba por encima de cualquier otra pretensión. El club ha hecho un esfuerzo, yo también, y desde un primer momento, aunque la operación no era fácil, sabía que iba a volver", subrayó.

Recalcó que ha estado pendiente de los movimientos de mercado del Alba. "Es un proyecto joven, de gente con ambición y muchas ganas, que es lo más importante en esta Liga. Vamos a poder hacer un buen año", ansía sabiendo que el objetivo único es mantenerse un año más en la categoría de plata del fútbol español.

Juventud y ganas son los rasgos de un proyecto en el que él encaja a la perfección. "Mi meta es mantener como mínimo mi nivel de después del Covid y ayudar a mis compañeros lo máximo posible", añadió. Un proyecto que echará a andar de forma oficial el próximo sábado 12 de septiembre contra el RCD Espanyol.

"En Segunda no hay nombres. Pero es un equipo que el año pasado jugaba la Europa League y nadie esperaba que descendiese. Sus pretensiones son ascender directamente, pero no se lo pondremos fácil en esa primera jornada". Y por último, sonriendo, mirando al Belmonte, Álvaro volvió a manifestar su estado de ánimo después de un lunes agotador. "Es bonito. Cuando eres feliz en un sitio quieres volver. Yo aquí, en el Belmonte, lo he sido y quiero seguir siéndolo", concluyó.