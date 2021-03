Álvaro narró cómo vivió su agresión por los ultras del Marsella

El pasado 30 de enero, 400 ultras del Olympique de Marsella asaltaron la ciudad deportiva del club con una violencia tremenda. Provocaron destrozos, llegaron a quemar un árbol y agredieron a Álvaro González.

Los marselleses golpearon y robaron al central, quien intentó enfrentarse a ellos pidiendo que cesaran la violencia. Ahora, Álvaro ha contado en 'Téléfoot' cómo vivió aquel suceso.

"No había nunca vivido algo así, pero me siento también responsable de lo sucedido porque fui el primero que fue de frente. Mi mentalidad siempre ha sido la de ir de cara. Si ganamos está bien, pero si perdemos también estoy en los momentos difíciles. Nunca me freno", expresó.

Pese a todo, no guarda rencor y separa a la verdadera afición de estos radicales. Durante la entrevista, confesó que su mayor deseo es que todos los aficionados se vacunen para volver a llenar el estadio.

"Mi sueño es el de poder vacunar a todos los hinchas del Marsella. No sé cómo, pero tengo ganas de que todos vuelvan al Vélodrome la próxima semana. Tengo 31 años y quiero acabar mi carrera con los estadios llenos", expresó.