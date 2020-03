Álvaro Rey, en busca de un sueño mágico

El vestuario del Mirandés no es el mismo que logró revelarse contra los grandes gracias a un inconmensurable Pablo Infante. Pero en Anduva aún se recuerda aquel sueño del que el Athletic le despertó.

Por ello, el equipo espera volver a dar una nueva alegría a su afición, que solo está a un partido de ver a su club en la final de Sevilla. El choque contra la Real Sociedad será muy especial y Álvaro Rey, tal y como confesó a 'Marca', aún no se cree que lo vaya a disputar.

"Es imposible imaginar que podríamos llegar tan lejos. Es algo que no pensábamos. Ganas la primera y la segunda ronda. Te viene luego el Celta, el Sevilla y el Villarreal y los ganas. Estamos a 90 minutos de hacer historia", destacó.

El nivel del atacante en la competición del 'k.o.', en la que ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias, tiene gran parte de culpa de que pueda cumplir un sueño. "Es algo que con lo que fantaseas de niño. Disputar una final a nivel nacional y profesional es lo más grande que hay para un futbolista", dijo.

La velada ante la Real Sociedad tiene un tinte especial. "No se puede describir con una sola palabra y tampoco con una frase. Es imposible ejemplificar el sentimiento que hay en el vestuario. Ojalá me equivoque, pero es una ocasión que, seguramente, la mayoría de jugadores del Mirandés no volvamos a vivir", añadió.

El conjunto de Anduva ha llegado hasta estas alturas de torneo por méritos propios y así lo subrayó el mediapunta. "Hemos hecho una Copa impresionante y tenemos poco que perder. es un regalo al esfuerzo y al trabajo. Nunca hemos dejado de creer", sentenció.