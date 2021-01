Álvaro Vázquez pudo firmar con el Sabadell en verano

Álvaro Vázquez será uno de los protagonistas de la segunda vuelta en Segunda División por su presencia en la delantera del Sabadell. Como incorporación estrella del mercado invernal, fue presentado y reveló que podría haber llegado antes. Además, explicó que ya está trabajando para aportar.

"Son momentos del mercado, en los últimos momentos. Pudo hacerse. Personalmente, quería estar aquí, pero, por una operación ajena, no se pudo hacer. Me quedé con la espinita de venir en verano", relató sobre esa operación que no llegó a cerrarse.

Tras preguntársele por los motivos que han hecho que, en esta ocasión, todo saliera bien, contestó: "La confianza que han depositado en mí y el proyecto. El equipo tiene que conseguir el objetivo y yo tengo que ayudar a conseguirlo".

"El Sabadell es un equipo que hace mucho en el campo. Con balón, tiene mucho peligro. Si sigue así, esta segunda vuelta le va a devolver los puntos que le quitó en la primera. Todos me han ayudado desde el primer día. No solo compañeros y cuerpo técnico, sino todos los que trabajan en el estadio. Estamos trabajando ya en el campo movimientos tácticos para que yo los maneje más fácil", dijo además.