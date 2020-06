Alves, pillado sin cinturón por la Policía y defensor... ¡de la eyaculación precoz!

Dani Alves fue el invitado estrella de la última edición del programa 'Hoy no se sale', conducido por el conocido presentador Ibai Llanos en 'UBeat'. La simpática entrevista dejó momentos de lo más llamativos.

Y es que la entrevista se hizo de una forma de lo más peculiar, a través de videollamada mientras el brasileño conducía su vehículo. De hecho, hubo un momento en el que el jugador de Sao Paulo tuvo que estacionarse en una gasolinera porque la Policía no dejaba de observarlo y, para colmo, ¡iba sin cinturón de seguridad!

Además, durante la divertida conversación, Alves ofreció su opinión sobre la eyaculación precoz, dando una respuesta de lo más sorprendente que generó las risas de los presentes: "Eyaculación precoz no... Yo llamo a eso extensión del amor que yo siento por ti".

También tuvo tiempo el ex lateral derecho del Barcelona y el PSG para hablar de aquel conocido y llamativo peinado que se hizo hace unos años: "Yo le dije a Rafinha que si Ronaldo lanzó aquel peinado sobre la frente, pues yo iba a lanzar el moñito encima de la cabeza. Entonces, me dijo la palabra mágica: 'Tú no tienes huevos de hacerte eso'. Y yo le respondí: '¿Perdón? ¿Que yo no tengo huevos?".