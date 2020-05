Amancio recordó la sexta Copa de Europa del Madrid

Los aficionados más veteranos recordarán el paso de Amancio por el Real Madrid. Este lunes se cumplieron 54 años de la sexta Copa de Europa ganada por el conjunto blanco, y el ex jugador la recordó.

"Esta final muestra lo que significa el Real Madrid. Luchar y no desfallecer en busca de la remontada. No bajamos los brazos y en la jugada de mi gol tengo la fortuna de hacer un doble regate al marcador y conseguir la igualada. Luego vino ese gran disparo de Serena desde fuera del área que entra por la escuadra", dijo en 'Real Madrid TV'.

El partido, recuerda Amancio, se tuvo que detener. "Debido a la cantidad de gente que entró a felicitarnos y abrazarnos tuvo que pararse el partido unos momentos. Luego hasta el final sufrimos un poco porque el Partizan era un gran equipo, pero a base de entrega, lucha y fe se sacó adelante", confesó.

"Éramos un equipo casero y por eso tuvo tanta importancia para nosotros y la vivimos con una emoción enorme. Estoy muy orgulloso de haberla conseguido. Había compañeros que habían vivido esta experiencia cinco veces y ganar la Copa de Europa era un sueño. Casi la mitad de los jugadores procedían de la cantera y, salvo Gento, la mayoría éramos muy jóvenes", rememora.

Por último, Amancio habló de su etapa en el conjunto blanco. "Mi momento más feliz es toda mi carrera en el Real Madrid. He recibido un trato excepcional y estoy muy orgulloso de haber dado todo lo que llevaba dentro. Siempre he tenido buenos compañeros y maestros que me han enseñado lo que se necesita para conseguir triunfos. El ADN del Madrid es ganar, ser humilde y luchar siempre por la victoria", sentenció.