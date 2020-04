Amaya recurrirá la sentencia del 'caso Osasuna'

La Sección Segunda de la Audencia Provincial de Navarra notificó este viernes la sentencia del 'caso Osasuna', en el que condenaba a un año de prisión a Antonio Amaya y a Xavi Torres, 900.000 euros de multa y dos años de inhabilitación.

Amaya, en un comunicado difundido a 'AS', aseguró que va a recurrir la sentencia de la Audiencia Provicial ya que considera que nunca ha tomado parte "en ningún acto que atente contra la integridad y el buen funcionamiento de las competiciones".

El ex futbolista, además, aseguró que siempre ha "condenado cualquier hecho que infrinja las normas de la competición y del deporte limpio".

"Me sorprende que pueda ser condenado por hechos en los que no he participado ni en los que pudiera, siquiera, tener influencia por lo que, acatando la sentencia, discrepo totalmente de ella y no lo comparto en absoluto", añadió.

Xavi Torres, otro de los imputados por la Audiencia Provincial, también insistió en su inocencia y anunció este viernes que también recurrirá la sentencia hecha pública este viernes.