Amenazan con impugnar las elecciones del Barça por no poder votar por correo

Las elecciones del Barcelona siguen generando polémica. El hecho de que solo se pueda votar por correo en el territorio español ha provocado que un grupo de socios que vive fuera de España haya empezado a amenazar con impugnar las elecciones.

Dicho grupo azulgrana no podrá viajar a Barcelona el próximo 7 de marzo debido a las restricciones de movilidad relacionadas con la pandemia de coronavirus, por lo que han decidido reclamar su derecho a voto por correo.

En el sur de Francia residen estos socios cuyo portavoz, Michel Cueva, pasó por los micrófonos de 'SER Catalunya' para explicar su situación: "Queremos defender a los socios extranjeros que no podemos votar ni por correo. Ahora mismo, por tema sanitario, no podemos ir a Cataluña a votar. Y si vamos, a lo mejor no podemos volver y si al final volvemos, tenemos que estar una semana confinados".

"Cuando anunciaron el voto por correo, nos alegramos. Yo voto por correo en las elecciones españolas. Yo he votado en el 2015, pero ahora no puedo hacerlo. Vamos a enviar una consulta a la Gestora. Somos socios y tenemos el derecho como cualquiera a votar. Ese derecho hay que respetarlo. Si tenemos que impugnar las elecciones para que se respete nuestro derecho, lo haremos. Por ahora solo lo estamos pensando, nada oficial. La impugnación sería después de las elecciones porque aún no sabemos cómo sería la movilidad y restricciones para ese día", añadió.