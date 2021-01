América de Cali, en shock: Adrián Ramos, hospitalizado de urgencia

Desconcierto en Colombia. Como confirmó América de Cali en un comunicado emitido en sus redes sociales, Adrián Ramos fue hospitalizado este domingo después de pasar una mala noche de sábado.

Tal y como especifica el escrito, el motivo fue un "evento médico adverso", aunque medios del país apuntaron a que esto era en referencia a algunos mareos.

En principio, se espera que Adrián Ramos regrese pronto a casa para terminar de recuperarse, aunque existe cierto desconcierto al no conocer oficialmente qué motivos concretos propiciaron su ingreso en un hospital del Cali.

América de Cali, su equipo, no jugará esta primera fecha del campeonato doméstico al no poder acceder al estadio La Independencia, por lo que el jugador, en principio, no se perderá ningún encuentro.