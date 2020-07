Ancelotti echó un capote al 'Chucky' Lozano

Pese a que pudo entrenarlo poco tiempo, Carlo Ancelotti guarda un buen recuerdo de un Hirving Lozano que ha sufrido de lo lindo en su primera temporada en las filas del Nápoles.

El mexicano, que llegó como fichaje estrella del club partenopeo, no ha tenido ni la participación ni el rendimiento deseado en el comienzo de su aventura en la competitiva Serie A.

Eso, sin embargo, no ha hecho que 'Carletto', que disfruto solo unos meses, tenga una opinión negativa de un futbolista al que ve con mucho futuro por delante

"Lozano sigue siendo un óptimo delantero. La adaptación en el primer año siempre es un gran hándicap. El próximo año será otra historia", aseveró el ahora entrenador del Everton en 'Radio Anchio Lo Sport'.

Durante su primer curso en Nápoles, el 'Chucky', de solo 24 años, solo ha conseguido anotar cinco goles y dar una asistencia en los 31 duelos en los que tuvo minutos.