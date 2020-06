Ancelotti esperará a Yerry Mina hasta el final

¿Estará Yerry Mina sobre el terreno de juego cuando el Everton se vea las caras con el Liverpool? Si fuera por Ancelotti, sí, pero esto no depende solo de él, sino de cómo evolucione su lesión. El técnico confirmó su deseo en una rueda de prensa.

"Esperaré a Mina hasta último momento. La idea es ver qué arrojan los últimos exámenes para poder contar con él en este duelo clave que tenemos. Ojalá pueda estar, sino habrá que seguir esperando hasta el 24 cuando enfrentemos a Norwich", aseguró.

No es para menos que el italiano tenga tan claro que le quiere en su equipo. Esta temporada, suma 29 encuentros de los que ha sido titular en 27. Esto es una evidencia de lo mucho que su entrenador confía en él: ya participa en el doble de enfrentamientos que el curso pasado.

Y parece que a Ancellotti no le importa que Mina llegue sin ritmo competitivo. No salta al verde desde el 23 de febrero, cuando los 'toffees' se enfrentaron al Arsenal fuera de casa. De hecho, él dio una asistencia vital para que el resultado no fuera abultado.