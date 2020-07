En el Everton piensan ya en el curso 2020-21. De hecho, Ancelotti ya se ha marcado un reto.

"Creo que este club tiene que competir en Europa. Lo ideal sería la Champions, pero si no, al menos en la Europa League. No hemos sido capaces de lograrlo esta temporada. Ha sido un curso muy particular. El curso que viene, pelearemos por ello", dijo en declaraciones al club.