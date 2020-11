Ancelotti tiende la mano a Khedira

El contrato de Sami Khedira con la Juventus de Turín está a punto de llegar a su fin. El vínculo entre las partes finaliza en junio de 2021.

Y en el Everton, si Khedira lo estima oportuno, tendría un lugar de oro. Ancelotti no escatimó en halagos hacia el alemán, al que conoce a la perfección. Ya lo tuvo a sus órdenes cuando era técnico en el Madrid.

"Tengo buenos recuerdas de Khedira en el Real Madrid, es un profesional fantástico. Me encantaría volver a trabajar con él", dijo en declaraciones recogidas por 'Sky'.

Eso sí, admite que eso no quiere decir que el Everton vaya a poder cumplirle el sueño de reunirle con él. "Que se una al Everton es un asunto totalmente diferente... pero me gustaría, aunque también me encantaría trabajar con otros jugadores", se reafirmó.

Khedira tiene muy buen cartel en Inglaterra. Otro técnico ex madridista, en este caso Mourinho, también tendría un lugar perfecto para él en el Tottenham.