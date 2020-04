Ancelotti y Chicharito, destinos unidos vistiendo de blanco

Las puertas de la gloria se abrieron de par en par para Chicharito con su cesión al Madrid. Pero pese a cumplir con su rol de suplente revolusivo, no continuó en el club blanco. La marcha de Ancelotti fue determinante.

El propio 'Carletto' lo explicó hace un par de años. "Son pocas las ocasiones en que me he visto obligado a recomendar que un jugador se vaya del club", rememoró Ancelotti, en su libro 'Liderazgo tranquilo'.

"Una de ellas se produjo poco antes de terminar mi temporada con el Real Madrid, cuando Javier 'Chicharito' Hernández me abordó para preguntarme de su futuro", continuó.

Aquel año el Madrid venía de romper su mala racha en la Champions, ganando 'la Décima', pero no logró mantener la dinámica positiva, firmando un año en blanco. Ancelotti fue despedido y el vestuario, purgado.

Y Ancelotti, cuando Chicharito le preguntó, ya lo veía venir. "Yo lo tenía claro, así que le dije: 'No conozco ni siquiera mi propia situación en el futuro, así que no puedo responderte. Si me quedo, quiero que tú también te quedes, pero no depende de mí", explicó.

Efectivamente, Ancelotti dejó el banquillo 'merengue', y tras él volvió a Mánchester Chicharito. El destino les juntó en Alemania, pero en equipos diferentes, aunque fonéticamente similares: Bayern y Bayer.