Ander Herrera dio negativo y volvió a entrenar

Ander Herrera está de vuelta con el PSG. El centrocampista español estuvo apartado de los entrenamientos del equipo porque había dado positivo en coronavirus, tal y como explicó su entrenador, Thomas Tuchel. En la última prueba, dio negativo, así que pudo unirse de nuevo a sus compañeros.

Él mismo lo anunció con mucha alegría en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter. "Tras un par de semanas con COVID-19, he dado negativo hoy. Muy contento por estar de vuelta con el equipo. Por cierto, perdón por el caño, Kimpembe", escribió el jugador.

El problema es que, de todas formas, no podrá estar en el partido contra el Nîmes que tiene este fin de semana. No ha estado ejercitándose con el resto del plantel, conque su entrenador, que ya lo especificó en rueda de prensa, no contará con él para su alineación.

Sí que podría estar de vuelta para cometir en el enfrentamiento con el Manchester United en Champions League, que tendrá lugar el 20 de este mismo mes. Para entonces, Ander ya habrá tenido tiempo de repasar bien las tácticas con Thomas Tuchel.