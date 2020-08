Ander Herrera, "impresionado" por la paliza del Bayern al Barça

La onda expansiva por el 2-8 del Bayern al Barça ha llegado a los otros protagonistas de la Champions League. Es el caso del PSG, el primero de los semifinalistas y donde Ander Herrera manifestó la impresión causada por el partido y el resultado.

"Creo que todos quedaron un poco impresionados después del resultado porque es la primera vez en la historia de los cuartos de final de la Champions que sucede algo así", espetó el centrocampista parisino, que el martes se medirá por un hueco en la final al RB Leipzig.

En este sentido, Herrera aseguró que solo piensan en los de Nagelsmann: "Lo único que tenemos en mente es el Leipzig. Ese es nuestro objetivo. Podemos cometer un gran error si ya pensamos en lo que vendrá después. Lo más importante es prepararse para el partido contra un equipo que jugó fantástico contra el Atlético de Madrid".

"He jugado varias veces contra el Atlético y puedo decir que no es nada fácil. Vimos a un equipo con mucha confianza, el Leipzig también me impresionó. Hay que ser muy respetuoso y preparar el partido de la mejor manera posible", continuó.

Por último, habló de las dificultades extra que entraña el RB Leipzig: "Ellos no tienen la presión de ganar la Champions ni de llegar a la final. Puede ser más peligroso para nosotros. Porque sin esa presión, se juega más libre. Hay que tener mucho cuidado porque pueden crear muchas oportunidades.