Ander Herrera la lía en 'La Resistencia': Neymar, Jesé, su dinero...

Ander Herrera dio mucho juego en 'La Resistencia'. El futbolista español fue preguntado por cuestiones particulares como las fiestas de Neymar o el carácter de Jesé, entre la cuestión habitual de Broncano sobre el dinero que tiene cada personalidad que visita el programa.

"Qué no pasó en el cumpleaños de Neymar... Neymar puso a los que íbamos con las mujeres arriba y a los solteros abajo. Él, cuando hace algo, lo hace para pasarlo bien y yo la verdad es que le felicité. Eso sí, mi mujer no me dejaba ni bañar al baño. Era a tu libre elección. Neymar estaba en todos lados y lo pasamos muy bien", explicó Ander Herrera.

El mediocentro del PSG habló sobre Jesé, del que piensa que es "un excelente chaval". Ande Herrera lamentó, entre risas con el presentador, que no pudiera ir cumpleaños de Neymar.

"Coincidí en la pretemporada con Jesé. A mí me parece un excelente chaval. Yo soy un poco cabr*n y en el gimnasio conectaba para poner uno de sus temas. Yo creo que ahora está mucho más centrado en el fútbol. Jesé se fue antes de que Neymar llegara. Lo siento mucho por Jesé porque no pudo ir al cumpleaños de Neymar", continuó.

Para calcular el patrimonio de Ander Herrera, el español sacó de una bolsa de papel una calculadora y se la regaló a David Broncano, que se puso a hacer cuentas, comenzando por el número de programas emitidos. Para alcanzar la cantidad del jugador tuvo que hacer varias cuentas y, al final, el resultado fue de 27 millones de euros.