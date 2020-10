"Ander Herrera me convenció para que fichara por el United"

Tras varios meses de incertidumbre, Edinson Cavani encontró equipo. El Manchester United se hizo con el fichaje del 'Matador', que llevaba un tiempo libre tras acabar su contrato con el PSG.

El charrúa explicó que, tras una conversación con Ander Herrera, decidió probar suerte en Old Trafford. "Hablé mucho con Ander y con otros compañeros como Angel Di María, que también estuvo en París", confesó en declaraciones a su nuevo club.

Las palabras del español terminaron por convencer a Cavani de que debía irse al United: "Tengo una gran admiración por Ander, por el tipo de persona que es. Sus palabras me ayudaron mucho, porque me dijo cómo es el Manchester United".

Tras una intensa conversación, Cavani dio el "sí, quiero" al Manchester United. "Es cierto que después de hablar con Ander llegué a un acuerdo con el club", confesó.

Ander Herrera, por su parte, pasó por 'El Larguero' y admitió haber aconsejado a Cavani en ese sentido. "Me pidió consejo. Le dije que el United es uno de esos clubes a los que no puedes decirle que no. Old Trafford es único", dijo.

Tras confirmarse el fichaje de Cavani por el United, Ander Herrera se mostró feliz por su ex compañero. "Club enorme para jugador y persona enorme. Suerte, amigo", le escribió en las redes.