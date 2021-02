Ander Herrera quiere formar parte del Zaragoza: "Creo que se hará"

El futbolista Ander Herrera reconoció que, más allá del plano futbolístico, tiene cierto interés en lo que hay detrás del deporte rey. Reconoció en 'El Larguero' que siempre le llamó la atención esa 'cara B' del fútbol.

Ander Herrera explicó que su sueño es tener acciones del Zaragoza. Dijo que ya lo intentó recientemente.

"El plan era comprar acciones, al final no se dio. Pretendíamos gastarnos un dinero para ayudar y poner nuestro conocimiento e ilusión, pero no se dio. Negociamos con la propiedad, pero discrepamos en la parcela deportiva y no pudo ser. Pero es un sueño y un objetivo que ojalá se cumplan", apuntó.

Aseguró que esas negociaciones se han retomado, aunque no reveló demasiado puesto que son "privadas". "Nos hemos emplazado a volver a hablar y ojalá nos peguen un telefonazo pronto. Tenemos ganas e ilusión, creo que al final se podrá hacer. Ojalá que así sea", finalizó.