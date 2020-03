Ander Herrera quiere retirarse en el Zaragoza

Ander Herrera sigue cumpliendo etapas en el extranjero. Tras su paso por el Manchester United, ahora está en las filas del PSG antes de su vuelta, en los últimos años de su carrera, a España.

Pese a que jugó en el Athletic, Ander Herrera tiene claro dónde se quiere retirar. "Fui inmensamente feliz en Bilbao, pero soy zaragocista, que es algo que no he ocultado nunca", explicó el centrocampsta en el programa 'Hoy jugamos en casa' en Youtube.

"Mi ilusión es disfrutar en París, ganar títulos con el PSG y un día volver a casa, que es Zaragoza", volvió a incidir el actual jugador del conjunto parisino

Pese a elegir al Zaragoza, Ander Herrera no deja de tener buenas palabaras para el Athletic. "Siempre he dicho que mi club me gustaría que se pareciera a lo que es el Athletic. He tenido una suerte enorme de haber podido jugar allí y disfrutar de su filosofía, pero mi ilusión es volver a Zaragoza, el club del que soy desde pequeño", aseveró.

"Eso no quita para que siempre que he vestido la camiseta del Athletic, Manchester United o PSG he intentado representarlo y defenderlo como si fuera el máximo aficionado, pero mi equipo es el Zaragoza", sentenció.