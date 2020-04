Ander Herrera quiso comprar acciones del Zaragoza en 2019

La vinculación de Ander Herrera con el Zaragoza viene de lejos. Hijo del que fuera secretario técnico del conjunto maño durante 25 años, el futbolista salió de allí para hacer una gran carrera.

Pero Ander Herrera no solo quiere jugar en un futuro en el Zaragoza, sino que también quiere ser parte activa. En el verano de 2019 quiso comprar acciones del cuadro aragonés.

"No se dice lo que se habló porque es privado, y así lo respeto. No se dio en ese momento, espero disfrutar del fútbol muchos años, pero es una ilusión que tengo. Poder poner mi conocimiento y mi experiencia en el fútbol, sin tener la verdad absoluta, a disposición de mi club. Ahora mismo lo veo muy lejano, pero agradezco el trato de Fernando Sáinz de Varanda, que se portó muy bien conmigo", explicó el jugador del PSG en el programa 'La Voz de la Cantera' de 'La Jungla de Zaragoza'.

"Como todo zaragocista y amante del club, lo más bonito es tener una parte de él", confesó. "Me imagino que todos pensamos de esa forma, que si estamos dentro del club vamos a hacerlo lo mejor posible. Me reuní con algunos de los propietarios con el afán de echar una mano, no para tener control ni dirección", añadió Ander Herrera.

Ander Herrera ha reiterado en más de una ocasión su voluntad de retirarse en el Zaragoza, algo que quiere prolongar fuera del terreno de juego. "Al vivir en mi casa la dirección deportiva, creo que lo mío va más hacia la dirección de club. ¿Entrenador? No, no me gusta. A mí me gusta empatizar mucho con la persona que tengo al lado y es muy complicado hacerlo siendo entrenador", aseguró.

"Nunca digas nunca, después queda la hemeroteca y te puedes arrepentir. No sé si seré entrenador o estaré en una parcela más técnica, pero así a bote pronto, me gusta más una dirección deportiva o trabajo dentro del club, no tan expuesto como un entrenador", sentenció.