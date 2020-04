Ander Herrera rechaza al Athletic: "Volvería al Zaragoza"

Ander Herrera comenzó su carrera con 19 años en el Real Zaragoza antes de fichars por el Athletic. El mediocentro de 30 años ha asegurado en 'Aragón Deporte' que su idea es la de volver a su casa para finalizar su carrera.

"Lo repito demasiado y me convierto en un pesado. Yo soy del Zaragoza desde pequeño y moriré siendo del Zaragoza. Me preguntan mucho por el Athletic y es un club muy especial, no hace falta que lo diga yo", comenzó el mediocentro.

El actual futbolista del PSG continuó haciendo hincapié en su ilusión es la de volver "algún día a casa", es decir, al Zaragoza: "He tenido la suerte tremenda de poder disfrutar durante tres años en Bilbao, pero mi equipo es el Zaragoza y mi ilusión es volver algún día a casa".

"Espero que después de ganar títulos con el PSG y de tener una época exitosa en París como la he tenido en Mánchester, pueda volver a casa. En mi cabeza siempre tengo el sueño del Zaragoza que todos hemos conocido", acabó el españo.