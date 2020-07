Andreas Pereira llamó "arrogantes" a Van Dijk y Milner

Saltan chispas entre el Manchester United y el Liverpool. Los 'reds' acaban de ganar la Premier League y el brasileño, en el canal de Youtube de su país 'Desimpedidos', habló sobre ellos con una carga crítica importante. Consideró que Van Dijk, Milner y el cuerpo técnico de Klopp son arrogantes.

Lo hizo utilizando la palabra portuguesa "marrento". Se trata de un término que quiere decir tanto arrogante como maleducado, una especie de mezcla entre ambos. La usó para referirse a los dos jugadores antes mencionados, pero, en el 'staff' del técnico, no dijo nombres concretos.

Sobre Milner, afirmó: "Realmente, no me gusta ese chico". Y, respecto a Van Dijk, aseguró: "Y, para ser honesto, no me gusta ese chico, el defensa, Van Dijk. Es 'marrento', tío. Incluso su forma de jugar es algo arrogante". Sobre el cuerpo técnico de Klopp, se limitó a decir que son "arrogantes".

Sí que alabó a dos compatriotas que también militan en la Premier League. Eligió a David Luiz y a Willian como sus dos brasileños favoritos de la Liga Inglesa. Lo hizo a pesar de que el zaguero lleva toda la temporada recibiendo bastantes críticas por algunos errores graves.