Andrés Fernández valoró el punto en La Cerámica

El portero de la SD Huesca Andres Fernández aseguró en declaraciones a 'Movistar' que es "muy valioso" el punto conseguido en la visita a su ex equipo, el Villarreal, al que considera uno de los más potentes del campeonato.

"Es el primer partido y en Primera es muy difícil. Había que arrancar bien, hemos venido a pelear con unos de los mejores equipos de Primera. Hemos peleado, hemos tenido ocasiones, el equipo se ha vaciado y hemos conseguido un punto muy valioso", recalcó.

"El empate es justo, ha sido porque los dos equipos hemos hechos cosas bien, ellos han tenido muchas ocasiones y al final no han materializado y nosotros hemos aprovechado las nuestras", agregó.

Respecto a su vuelta a La Cerámica admitió que "ha sido muy raro, hace dos semanas que me fui de aquí, donde estuve cuatro años muy bien. No me he equivocado en el calentamiento de irme a la otra portería y le deseo lo mejor al Villarreal", concluyó.