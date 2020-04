Ane Azkona destaca el gran valor de su compañera Erika

Ane Azkona ha renovado con el Athletic hasta 2023, por lo que se ha mostrado muy contenta. También ha hecho un repaso de numerosas cuestiones en una rueda de preguntas en la que no han faltado los elogios.

Se acordó de los técnicos que le han acompañado a lo largo de su carrera, destacando a Txus Gojenuri, y ha destacado el papel de su compañera Erika Vázquez.

"Te ayuda mogollón. Tener en el campo a una jugadora que además de tener ese nivel como lo tiene Erika, cuenta con esa experiencia, te da tranquilidad. La experiencia es clave", aseguró.

"Hay momentos del partido en los que igual no sé gestionar el juego por mi falta de experiencia y ella, sí. Entonces, igual en ese momento te apoyas más en ese tipo de jugadoras. Si además de experiencia le sumas toda la calidad y todo el nivel que tiene, aún más", explicó.

Por otro lado, la delantera habló de su progresión en el Athletic: "Al principio cuesta un poco entrar en el equipo, pero este año me he sentido muy a gusto y he tenido más minutos"

"Me encuentro muy a gusto en el campo, con más confianza y eso me ha permitido disfrutar mucho más del fútbol", añadió.

Y celebró pertenecer al club vasco, del que destacó su cercanía. "Es un club muy cercano, llegué aquí hace cuatro años y me ha hecho debutar en Primera División. Es es de agradecer"

"Ha sido una negociación muy rápida, sencilla, y como quería quedarme aquí no ha habido ningún problema en ese sentido", explicó.

Por último, Ane habló de la Copa. "No hay ninguna promesa. Seguro que la celebración va a ser inolvidable. Esperamos llegar a la final y ganarla", concluyó.