"Anfield es magia, pero no vamos a ganar solo con un poco de ruido"

Andrew Robertson fue el encargado de pasar por rueda de prensa en la previa del partido ante el Atlético. El lateral del Liverpool entiende que la única situación aceptable para el vigente campeón es pasar a cuartos de final de la Champions League.

"Hay que clasificarse entre los ocho mejores, es vida o muerte. Es la Champions y lo único que nos preocupa ahora. El jueves podremos pensar en el título", dijo el escocés, en referencia a la cercanía del título de la Premier League para los 'reds'.

El lateral espera que no se repita el guión de la ida: "No tiramos a portería. Si repetimos eso, no nos clasificaremos. Lo importante no es la posesión, sino tener ocasiones y aprovecharlas. Hay que atacar, pero sabemos que hay que tener cuidado con las contras".

"En Anfield, las noches europeas son magia", advirtió sobre lo que al Atlético le espera en Anfield, pero Robertson incidió en que no es lo único que necesitan: "Impacta la afición, pero no vamos a ganar solo con un poco de ruido. La afición debe estar al 100%, pero también el equipo. Si jugamos bien desde el inicio, la afición apretará mucho".

Así analizó Robertson el partido contra los del Cholo Simeone: "Tenemos experiencia de jugar ante ellos y aguantamos bien. No podemos controlar el comportamiento de los jugadores del Atlético. Hay que trabajar con calma, la experiencia nos ayuda".

"Si no estás al 100%, estás eliminado", insistió el escocés, que aseguraba manejar bien la presión: "Sabemos que podemos estar fuera, pero lo enfocamos de manera positiva. Estamos convencidos de que si rendimos bien podemos ganar a cualquier rival. Es importante convertir oportunidades en goles. Será complicado encontrar la manera de superar la defensa del Atlético".