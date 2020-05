"Anfield fue la noche más bonita que he vivido en el fútbol"

El Atlético acabó y ya empieza otra semana de entrenamientos para ponerse a tono lo antes posible. Marcos Llorente analizó la actual situación y dijo que costará coger el ritmo.

"Lo que estamos viviendo no es normal, nunca hemos estado tanto tiempo parados y esto afecta muchísimo. Tenemos que llegar con mucho cuidado. En los primeros partidos no estaremos al nivel de los encuentros anteriores y nos costará coger el ritmo de partido", afirmó.

Como no podía ser de otra manera, a Marcos Llorente le preguntaron por su gran noche en Anfield, la que no olvidará jamás.

"Nos fuimos muy felices a la cuarentena. He visto las imágenes muchas veces. Fue un partido maravilloso y no estoy acostumbrado a meter goles. Puedo decir que es la noche más bonita que he vivido en el fútbol", acabó.