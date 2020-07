Ángel cree que el Getafe "no estuvo al nivel" tras el parón

LaLiga 2019-20 llegó a su fin. A algunos les dejó sonrisas, a otros caras largas.

El Getafe ya sabe que no estará en Europa tras perder en el último choque: "El partido era importante porque con una victoria nos metíamos, pero debemos pedir perdón a la afición porque no hemos aguantado el ritmo del final del torneo", agregó en declaraciones a Movistar Plus.

"Ahora vamos a jugar en dos o tres semanas ante el Inter en la Europa League y tenemos que mejorar defensiva y ofensivamente", señaló el atacante del Getafe al que el VAR le anulo dos goles.

"Perdimos a la desesperada", indicó Ángel, quien en el segundo gol que le anularon señaló que había visto que el balón se le había escapado al portero, pero añadió que el partido lo dirigió un "gran árbitro, De Burgos Bengoetxea".

"Tampoco es normal que Jaime Mata, que ha marcado 15 o 16 penaltis seguidos haya enviado el balón al poste", continuó Ángel, quien admitió la decepción que supone lo ocurrido.