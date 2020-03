Ángel Torres está convencido de haber obrado bien negándose a jugar en Milán

Así lo expresó Ángel Torres, presidente del Getafe, en una entrevista concedida a 'El Transistor', de 'Onda Cero'. "Cuando nos negamos a viajar a Italia a jugar sabíamos lo que estábamos haciendo, fue una decisión muy meditada", comentó.

"Creo que se acabará jugando ese partido contra el Inter, la Europa League dependerá del inicio de las Ligas", continuó diciendo el mandamás azulón.

Pero no se mojó al respecto de una fecha de reanudación de las competiciones. "Se podrá jugar cuando los médicos y el gobierno digan que se puede jugar; eso sí antes de empezar la competición necesitamos 15 días de pretemporada", explicó.

El Getafe, por lo pronto, volverá a entrenarse tras el puente de mayo, explicó Ángel Torres. "Si se levanta el estado de alarma después del puente de mayo, podremos empezar a entrenar ahí y comenzar la competición el 29 mayo", vaticinó.

"Creo que va a haber un antes y un después, se le ha hecho ver a la UEFA que no vale todo, se han parado unos Juegos...", añadió, asegurando de paso que la prioridad deberían ser los campeonatos domésticos, proponiendo relegar la competición europea al mes de agosto.

Por último, habló de la posibilidad de hacer un ERTE en el Getafe. "El Getafe no va a presentar ERTE, no entiendo que lo hayan presentado otros equipos, no entiendo la prisa que hay por recurrir a ellos", sentenció.

"Cuando acabe todo esto, en la Asamblea, voy a pedir a ver quién a cumplido y quién no con el control económico", advirtió Ángel Torres, para finalizar.