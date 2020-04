Ángel Torres pide a LaLiga que impugne los cupos europeos de la RFEF

Así lo ha asegurado el presidente azulón, Ángel Torres, en una entrevista concedida a 'El Transistor'. En ella explicó que nadie entiende por qué la RFEF ha tomado esta decisión, pues la UEFA dijo todo lo contrario.

Ángel Torres, como Javier Tebas, aseguró que la RFEF tocó un tema para el que no es competente. "En este tema no entra en nada la Federación, no tiene competencias. Está la UEFA retirando Eurocopas y partidos de selecciones para acabar las ligas y viene la Federación con esto", espetó.

"No sé con qué interés ha hecho esto la Federación. Nadie sabe la norma. Si dos equipos terminan con los mismos puntos el primer criterio para decidir es el gol average particular... y nosotros ganamos a la Real Sociedad", añadió, sin ocultar su malestar.

"No tendrá otra cosa que hacer la Federación que inventarse una lista que nadie le ha pedido. La propia UEFA ha priorizado la finalización de los campeonatos nacionales", continuó diciendo el mandamás del Getafe.

Y alzó la voz, pidiendo la intervención de LaLiga. "La Federación ha mentido, se ha sacado de la manga algo que nadie le ha pedido. Espero que mañana LaLiga lo impugne, esto no tiene más recorrido", insistió.

Era tal su enfado que acusó al ente federativo de haber publicado esa lista de clasificados por maldad. "La Federación sale con esto para enfrentarnos a los equipos, entre nosotros. Yo no me callo, cuando tengo que defender al Getafe voy con todo, yo defiendo a los míos", afirmó Torres.

"Es que si hemos empezado un campeonato con unas normas y con un reglamento ahora no podemos cambiarlo. De la Comisión, el Cádiz ha planteado que se retirara esa propuesta y creo que Lopetegui también ha votado en contra", dijo a continuación. Lo cierto es que, según 'Sport', Lopetegui se abstuvo.

Dejó bien clara su indignación por la situación. "Somos un club modesto pero nadie me va a dar lecciones en el fútbol español. Estoy indignado, no entiendo que de esa Comisión no se hayan levantado todos y se hayan ido", dijo, para finalizar.

El Getafe sería uno de los agraviados si se diese el peor escenario posible, la suspensión definitiva del campeonato, y se aplicasen los criterios europeos aprobados por la Federación. Los azulones se fueron al parón en quinta posición, empatados a 46 puntos con la Real Sociedad, equipo que le arrebató la cuarta plaza gracias al último partido disputado en Primera hasta el momento, una visita a Ipurua que los 'txuri-urdines' tenían pendiente.