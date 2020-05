Angelici alabó la gestión de D'Onofrio

Angelici apenas se ha dejado ver desde que perdiese, con su candidato continuista, las elecciones a la presidencia de Boca Juniors. Esta vez, el ex mandatario habló en 'Radio Rivadavia'.

El que fuera el mandamás de Boca alabó la gestión de D'Onofrio de no presentarse al partido contra Atlético Tucumán de la Copa de la Superliga.

"La decisión de cuidar a sus empleados en plena pandemia estuvo bien. El tiempo le dio la razón y a la semana se paró el fútbol", confesó Angelici, poniendo en valor al técnico.

No dijo lo mismo de Jorge Ameal, actual presidente de Boca Juniors. "Me hubiera gustado que me hubiera dejado las finanzas como yo a él. Como dejamos una gran gestión, Boca no tuvo que pedirle nada al Gobierno", explicó.

Angelici asume su derrota en las elecciones, aunque apuntó quién fue clave. "Me hago responsable porque yo elegí al candidato. Cuando Riquelme decidió participar, sabíamos que estaban terminadas".