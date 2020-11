Angelici salió a defenderse de las acusaciones

Daniel Angelici dio la cara. El ex presidente de Boca habló en el programa 'Presión Alta' de 'TyC Sports' sobre varios temas, en los que destacó el informe presentado por la directiva de Boca contra su gestión.

"Me molesta que me difamen. Sabemos que hemos cometido errores, pero de ahí a hacerle creer al socio que falta dinero...", manifestó Angelici, que también reconoció estar tranquilo a la espera del informe de la UBA.

"Conozco bien a Ameal, tendría que leer los contratos antes de hablar. Si no, le dicen qué decir y él agarra el micrófono. Debe asesorarse e informarse", agregó.

Por último, destacó que ahora mismo no tiene relación con Ameal, actual presidente de Boca. "Él nunca me atendió al teléfono. No sé de dónde sale tanto odio y tanta bronca", concluyó.