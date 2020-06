Angeliño volverá al City por culpa de la crisis

No es que lo esté haciendo mal, o que no esté contando para Nagelsmann. El problema es que el RB Leipzig siente que no está en condiciones de desembolsar la friolera de 30 millones de euros por el carrilero español.

Ya ha jugado tanto como hasta enero con el City. Lleva 12 encuentros, once de ellos como titular a las órdenes de Nagelsmann, más de mil minutos de juego rindiendo a las mil maravillas.

Pero no es suficiente. El RB Leipzig no se quedará con él, porque no puede, o, mejor dicho, quiere pagar los 30 millones de euros de su opción de compra pactada con el City.

Su técnico, Julian Nagelsmann, lo explicó así a 'Bild'. "Creo que nos las arreglaremos para acabar entre los cuatro primeros y nos clasificaremos para la Champions League", dijo.

"Y aunque eso pasara, creo que probablemente no ejecutemos las opciones con Schick y Angeliño. No podemos desperdiciar recursos, incluso si nos clasificamos para la Champions League", continuó.

"Tenemos un plan riguroso y un presupuesto que debe respetarse. Si no vendemos jugadores, es improbable que podamos traer otros", añadió el entrenador alemán.