Angloma, ex del Marsella y PSG, contra Neymar: "No tiene una buena actitud"

La guerra entre PSG y Marsella en los últimos partidos ha llegado a muchos rincones del mundo. El último ex futbolista en analizar esta tangana ha sido Angloma, que se mostró más crítico contra el conjunto parisino y Neymar.

"Cuando yo jugaba también hemos tenido partidos así, siempre pasaba algo y hay expulsiones. Creo que los jugadores del PSG no pudieron pelear el partido mentalmente y perdieron mal, porque un equipo como este no puede hacer estas cosas", empezó explicando sobre el partido.

Angloma señaló, además, sobre Neymar que no entiende su forma de actuar. "No me parece mal que se hagan caños, Messi te hace un caño y lo hace con elegancia, Neymar no tiene una actitud buena para el fútbol", añadió.

Por otro lado, no niega el racismo, pero cree que no es algo típico en el fútbol francés: "Hay racismo, pero está lejos del fútbol francés. Claro que a mí me han llamado cosas racistas en el terreno de juego, pero en Italia, nunca de parte de compañeros... Para mí, cosas sin racismo".

Sobre el posible odio al PSG, cree que "estas cosas ocurren", y que lo ha visto "también en España". Y concluyó con la rivalidad entre los dos equipos, que a él le afectó en su carrera: "Al principio en Marsella me recibieron mal por venir de París. Tienen una rivalidad muy fuerte con aficionados que pelean mucho y pasa siempre al principio cuando uno viene del otro equipo. Afortunadamente pude jugar muchos partidos con el OL y ganar una Champions".