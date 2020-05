Anguissa juega al despiste con el Real Madrid

El Real Madrid no olvida a Paul Pogba. No obstante, las exigencias económicas para traerle se disparan. Por ello, se empezó a pensar también en Camavinga, aunque tampoco se trata de una operación sencilla. Así que la vía de las alternativas a bajo precio no se descarta. Y ahí es donde entra el nombre de Zambo Anguissa.

El futbolista del Fulham cedido en el Villarreal está siendo controlado desde hace tiempo y gusta. A sus 24 años, gustan las condiciones del mediocentro, que saldría bastante más barato.

Desde 'Canal Plus Sports Africa' le trasladaron dicho interés. De su respuesta no quedó claro qué hay de verdad, aunque en ningún momento negó las informaciones que le ponen en el radar blanco.

"Ah, no, no, no. No puedo confirmar nada en absoluto. No soy alguien que lee o escucha rumores. Mi agente y yo tenemos un trato, él maneja todo lo que está a mi alrededor y yo me concentro en el campo. Al final, haremos las cuentas sobre si hay cosas interesantes. Pero no puedo decir que hubo contactos sea con quien sea. Te estaría mintiendo", contó.