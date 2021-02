Ánimos y estilos contrapuestos en el Villamarín

El fútbol de toque del Betis y el más directo y "al límite", en expresión del chileno, del Getafe, también se expondrán en un duelo con el que los verdiblancos buscarán aproximarse más a los puestos europeos.

Pellegrini parece haber logrado el tan ansiado equilibrio entre todas su líneas y, sobre todo, la solidez atrás que tanto ha lastrado a su equipo en la primera vuelta, puesto que ha logrado dar con la tecla durante un comienzo del año en el que el más duro contratiempo fue la eliminación en octavos de Copa ante el Athletic.

El chileno recupera para este encuentro a dos jugadores que han tenido mucho que ver en la ascensión verdiblanca y que no pudieron estar en Villarreal, el delantero centro Borja Iglesias por una dolencia muscular y el mediapunta mexicano Diego Lainez, por no haber alcanzado su mejor tono físico tras superar el coronavirus.

Pellegrini no podrá contar con uno de sus centrales, Víctor Ruiz, que ya fue suplido por molestias físicas en Villarreal y que no ha estado con el grupo durante la semana, por lo que su lugar será ocupado por el brasileño Sidnei da Silva, habida cuenta de que Marc Bartra aún no se ha recuperado de su lesión en el talón.

El resto del equipo diferirá en poco del que salió en Villarreal, aunque no es descartable que en el juego de rotaciones para gestionar la plantilla tengan cabida, de salida o a lo largo del encuentro, nombres de aportación notable como el capitán Joaquín Sánchez, el centrocampista portugués William Carvalho o el extremo Cristan Tello.

Enfrente estará el Getafe, que afronta la jornada en un momento muy delicado. Con 24 puntos, a tres del descenso, los números que registra el equipo preocupan al cuerpo técnico y al vestuario. Los 23 partidos de Liga se resumen en seis victorias, seis empates y once derrotas.

Actualmente, el equipo encadena cinco partidos consecutivos sin ganar, con 17 goles es el equipo menos realizador de la categoría y suma 449 minutos sin celebrar un tanto. Pese a ello, la plantilla azulona confía en cambiar pronto la dinámica a nivel ofensivo porque cuenta para su ataque con Jaime Mata, Ángel Rodríguez, el colombiano 'Cucho' Hernández y el turco Enes Unal, delanteros de contrastada solidez pero con la pólvora mojada este curso.

A lo largo de esta mala racha de resultados los cambios en el once han sido habituales, algo que también se espera en este partido. La principal incógnita es saber si los dos flamantes refuerzos del mercado de invierno, el extremo japonés Take Kubo y el mediapunta catalán Carlos Aleñá, vuelven a ser titulares después de dos partidos suplentes.

El que sí es probable que salga de inicio es el central togolés Djené Dakonam, que volverá al once tras cumplir dos partidos de sanción.

- Alineaciones probables:

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado, Aitor Ruibal, Canales, Fekir; y Borja Iglesias.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Sofian, Olivera; Kubo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Aleñá; 'Cucho' Hernández.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité catalán).

Estadio: Benito Villamarín.

Horario: 21.00 horas.