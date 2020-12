Anquela advirtió de que el camino hacia la salvación va a ser muy duro

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, declaró, aunque los resultados han mejorado desde su llegada hace justo un mes, cuando el equipo era colista y ahora está fuera del descenso, quiere que "la gente sepa que esto va a ser muy duro" y ellos "no han salido de ningún sitio".

Anquela regresó al Alcorcón el pasado 9 de noviembre. Cogió al equipo colista y con solo cuatro puntos. Ahora, un mes después, el conjunto 'alfarero' suma 15 puntos.

"Solo me preocupa que la gente esté tranquila y que sepa que esto va a ser muy duro. El Alcorcón no ha salido de ningún sitio. En Segunda no sales de nada. Igual que ganas tres partidos los pierdes también. Está es la única dinámica que hay que intentar revertir", dijo Anquela, en conferencia de prensa.

"Los chicos creen en lo que hacen y veo un equipo que hace muchas cosas bien. Por eso les doy un mensaje de confianza, porque sé lo que pueden dar como equipo. Aquí hay que estar juntos, tener paciencia y saber que esto va a ser muy duro", confesó.

Esta jornada, el Alcorcón viaja hasta las Islas Canarias para medirse a la UD Las Palmas, que suma 22 puntos y ha pasado la semana en la decimoquinta plaza de la clasificación.

"Las Palmas es muy buen equipo, juega muy bien y tiene gente capacitada. Tendremos que prepararnos para combatir sus virtudes porque desde el primer partido de Liga me pareció un equipo con muchos argumentos. Defensivamente no han tenido la fortuna necesaria y han encajado goles evitables, pero eso nos pasa a todos", señaló.

El técnico 'alfarero' lamentó el empate de la última jornada frente al Sabadell, que llegó tras encajar un gol en contra en el tiempo añadido.

"No puedo pedir más al equipo. Esto es fútbol y otros días esos partidos los ganaremos nosotros. No hay que perder la concentración hasta el final y me preocupa mucho que el equipo no cierre los partidos, pero esto es cuestión de dinámicas. Si estuviésemos arriba lo ganaríamos seguro, pero como necesitamos sumar entra el miedo y la preocupación lógica", apuntó.

"Me rebelo a que podamos perder al final la personalidad de 92 minutos. En eso estamos. El miedo es libre y un error que tienes en Segunda lo pagas", concluyó.